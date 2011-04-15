Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 26 декабря

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Банк России установил на 26 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 48.4926
1 Азербайджанский манат 40.5215
100 Армянских драмов 14.1742
1 Белорусский рубль 32.1237
1 Болгарский лев 40.0774
1 Бразильский реал 17.6088
100 Венгерских форинтов 24.3810
1000 Вон Республики Корея 61.1049
10 Гонконгских долларов 87.7664
1 Датская крона 10.5010
1 Доллар США 68.7448
1 Евро 78.4309
100 Индийских рупий 98.1368
100 Казахстанских тенге 18.4907
1 Канадский доллар 50.5402
100 Киргизских сомов 98.4178
10 Китайских юаней 99.8284
10 Молдавских леев 40.1254
1 Новый туркменский манат 19.6695
10 Норвежских крон 78.5242
1 Польский злотый 18.2958
1 Румынский лей 16.8973
1 СДР (специальные
права заимствования) 95.3745
1 Сингапурский доллар 50.0581
10 Таджикских сомони 72.9388
1 Турецкая лира 12.9707
10000 Узбекских сумов 82.4323
10 Украинских гривен 25.1104
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 87.1890
10 Чешских крон 30.3335
10 Шведских крон 76.0031
1 Швейцарский франк 69.6714
10 Южноафриканских рэндов 47.0935
100 Японских иен 62.3338
"AK&M" от 25.12.2018