Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 26 декабря

Банк России установил на 26 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 48.4926

1 Азербайджанский манат 40.5215

100 Армянских драмов 14.1742

1 Белорусский рубль 32.1237

1 Болгарский лев 40.0774

1 Бразильский реал 17.6088

100 Венгерских форинтов 24.3810

1000 Вон Республики Корея 61.1049

10 Гонконгских долларов 87.7664

1 Датская крона 10.5010

1 Доллар США 68.7448

1 Евро 78.4309

100 Индийских рупий 98.1368

100 Казахстанских тенге 18.4907

1 Канадский доллар 50.5402

100 Киргизских сомов 98.4178

10 Китайских юаней 99.8284

10 Молдавских леев 40.1254

1 Новый туркменский манат 19.6695

10 Норвежских крон 78.5242

1 Польский злотый 18.2958

1 Румынский лей 16.8973

1 СДР (специальные

права заимствования) 95.3745

1 Сингапурский доллар 50.0581

10 Таджикских сомони 72.9388

1 Турецкая лира 12.9707

10000 Узбекских сумов 82.4323

10 Украинских гривен 25.1104

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 87.1890

10 Чешских крон 30.3335

10 Шведских крон 76.0031

1 Швейцарский франк 69.6714

10 Южноафриканских рэндов 47.0935

100 Японских иен 62.3338

"AK&M" от 25.12.2018