Росавиация подписала с "Шереметьево" концессионное соглашение, со "Внуково" и "Домодедово" подпишет в 2019 году

Руководитель Росавиации Александр Нерадько и генеральный директор аэропорта "Шереметьево" Михаил Василенко подписали концессионное соглашение в отношении аэродрома "Шереметьево" сроком на 49 лет. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Настоящее концессионное соглашение в отношении объектов нового строительства и реконструкции авиационной инфраструктуры аэродрома "Шереметьево" с объёмом инвестиций порядка 61 млрд руб. является первым в рамках мероприятий по перераспределению финансовой нагрузки по развитию крупнейших аэропортов страны с федерального бюджета на аэропорты.



Одним из ключевых моментов концессионного соглашения является не только строительство и реконструкция объектов аэродрома, позволяющих обслуживать стабильно растущий пассажиро- и грузопоток, но и обеспечить будущую модернизацию и капитальный ремонт аэродрома "Шереметьево" за счет внебюджетных инвестиций.



Источником финансирования строительства и реконструкции аэродромной инфраструктуры является инвестиционная составляющая в составе тарифа за взлет-посадку, предусмотренная распоряжением Правительства РФ. По условиям концессионного соглашения все собранные средства за счёт инвестиционной составляющей могут быть направлены исключительно на финансирование затрат, связанных со строительством и реконструкцией аэродромной инфраструктуры (ВПП, перроны, рулёжные дорожки, очистные сооружения).



АО "МАШ" изначально планирует осуществлять строительство и реконструкцию аэродромной инфраструктуры за счёт заёмного финансирования с целью снижения нагрузки на авиакомпании и пассажиров. По расчётам специалистов, рост тарифной нагрузки на авиакомпании составит порядка 100 руб. на одного пассажира. Подобная практика применяется в аэропортах мира.



В ближайшее время ожидается выход распоряжений Правительства Российской Федерации в отношении аэропортов "Внуково" и "Домодедово". Подписание концессионных соглашений с этими аэропортами запланировано в 2019 году.



Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ, ИНН 7712094033) - крупнейший российский аэропорт по обслуживанию международных рейсов. Маршрутная сеть аэропорта составляет более 200 направлений. Состав собственников МАШ: РФ (83.04% от уставного капитала), ПАО "Аэрофлот" (8.96%), Внешэкономбанк (4.24%), АО "Банк ВТБ" (3.76%).



Чистая прибыль аэропорта "Шереметьево" в первом полугодии 2018 года снизилась на 16.4% до 4.423 млрд руб. с 5.291 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 6% до 13.941 млрд руб. с 13.151 млрд руб., валовая прибыль - на 7.4% до 9.12 млрд руб. с 8.49 млрд руб., себестоимость продаж - на 3.4% до 4.821 млрд руб. с 4.661 млрд руб.



"AK&M" от 25.12.2018