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25/12/2018
14:05

Завершено акционирование НПФ

Банк России завершил работу по акционированию негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Как говорится в сообщении регулятора, по состоянию на 24 декабря на финансовом рынке в форме акционерных обществ действуют 52 НПФ, из которых 35 включены в систему гарантирования прав застрахованных лиц и осуществляют деятельность по обязательному пенсионному страхованию.

Законодательством был предусмотрен пятилетний период - до 1 января 2019 года, в течение которого некоммерческие НПФ должны были изменить организационно-правовую форму и привести свою деятельность в соответствие с регуляторными требованиями, направленными на повышение прозрачности капитала и качества корпоративного управления.

На 1 января 2014 года в форме некоммерческих организаций осуществляли деятельность 120 НПФ. Первый этап акционирования являлся необходимым условием для постановки НПФ на учёт в системе гарантирования прав застрахованных лиц и завершился 1 января 2016 года. Он предусматривал необходимость реорганизации тех НПФ, которые занимались обязательным пенсионным страхованием. По состоянию на 1 января 2016 года действовали 36 некоммерческих и 66 акционерных НПФ.

На втором этапе - с января 2016 года по декабрь 2018 года - процедуру акционирования проходили НПФ, осуществляющие деятельность только по негосударственному пенсионному обеспечению.

Сокращение количества фондов обусловлено процессами консолидации, добровольным отказом от лицензий, а также принудительным выводом недобросовестных игроков с рынка.


"AK&M" от 25.12.2018
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