В Чукотском море с 2020 года может начаться промысел минтая и краба-стригуна опилио - такие прогнозы позволяют делать результаты исследовательской программы Росрыболовства, говорится в сообщении ведомства.



Результаты многолетних исследований в арктических водах представил директор ТИНРО-Центра Алексей Байталюк на заседании совета директоров научно-исследовательских институтов Росрыболовства, которое провёл заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации - руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.



Как отметил учёный, к настоящему времени накоплен материал по численности, распределению, миграциям, биологии, внешним факторам, позволяющий определить возможность ввода в промысел новых единиц запаса. Исследования проводились в 1997 году, 2010, 2014 годах и в 2018 году.



Ученые обращают внимание на появление минтая в Чукотском море. В результате процесса потепления рыба мигрирует из вод Берингова моря. Еще севернее, в Восточно-Сибирское и море Лаптевых, перемещается сайка. Кроме того, биомасса краба-стригуна опилио позволяет говорить о начале эксплуатации его запасов в Чукотском и в Карском морях.



Руководитель Росрыболовства обратил внимание, что при открытии промысла помимо биологических оснований необходимо брать в расчет и заинтересованность рыбопромышленников в добыче. Президент ВАРПЭ Герман Зверев подтвердил, что ресурс будет востребован.



И.Шестаков поручил проработать вопрос внесения краба-стригуна опилио в Чукотском море в перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов, и подготовить обоснования для определения лимитов добычи. Кроме того, принято решение установить величину возможного вылова для минтая в этом районе.



Изучение и освоение водных биоресурсов Арктики и Антарктики - одна из стратегических задач, направленных на расширение ресурсной базы рыболовства и увеличение вылова.



"AK&M" от 25.12.2018