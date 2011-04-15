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25/12/2018
15:00

Объём ввода жилья в РФ в январе-ноябре уменьшился на 3.7%

Объём ввода жилья в РФ в январе-ноябре 2018 года уменьшился на 3.7% до 58.2 млн кв. м. Об этом заявил на пресс-конференции министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев.

В области индустриального домостроения объём ввода уменьшился на 11.2% до 30.1 млн кв. м.

Планируется, что по итогам 2018 года будет введено в эксплуатацию 75 млн кв. м жилья.

В России в 2017 году введено в эксплуатацию 1131.4 тыс. квартир общей площадью 78.6 млн кв. м, - на 2.1% меньше, чем в 2016 году (в 2016 году введено 80.2 млн кв. м, это на 6% меньше, чем 2015 году).




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