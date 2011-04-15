Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

25/12/2018
14:54

Минстрой представил модельный план мероприятий для повышения финансовой устойчивости региональных систем капремонта

Минстрой России разработал модельный план мероприятий по обеспечению субъектами РФ повышения финансовой устойчивости региональных систем капитального ремонта. Как говорится в сообщении министерства, документ направлен на оптимизацию расходной и доходной частей региональных программ капремонта.

Документ содержит определение категорий работ капремонта (обязательные и выполнение которых возможно с использованием механизма субсидирования); описание механизма контроля стоимости работ по капремонту; технические решения, влияющие на межремонтный срок, и сведения о технической политике регионального оператора.

Минстрой также представил методику оценки финансовой устойчивости региональных программ капитального ремонта, разработанная для определения порядка оценки показателей финустойчивости региональных программ.


"AK&M" от 25.12.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100