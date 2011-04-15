Минстрой представил модельный план мероприятий для повышения финансовой устойчивости региональных систем капремонта
Минстрой России разработал модельный план мероприятий по обеспечению субъектами РФ повышения финансовой устойчивости региональных систем капитального ремонта. Как говорится в сообщении министерства, документ направлен на оптимизацию расходной и доходной частей региональных программ капремонта.
Документ содержит определение категорий работ капремонта (обязательные и выполнение которых возможно с использованием механизма субсидирования); описание механизма контроля стоимости работ по капремонту; технические решения, влияющие на межремонтный срок, и сведения о технической политике регионального оператора.
Минстрой также представил методику оценки финансовой устойчивости региональных программ капитального ремонта, разработанная для определения порядка оценки показателей финустойчивости региональных программ.