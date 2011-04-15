Потребительские цены на автомобильный бензин в ноябре выросли на 0.2%, с начала года - на 9.5%. Об этом говорится в материалах Росстата.



При этом цены производителей в ноябре сократились на 0.7%, с начала года увеличились на 31.4%.



В ноябре в 55 субъектах РФ (кроме автономных округов, входящих в состав области) отмечался рост потребительских цен на бензин автомобильный. На 0.5% и более он подорожал в 17 субъектах РФ, из них заметнее всего в Чукотском автономном округе и Республике Саха (Якутия) - на 5% и 2.3% соответственно.



Снижение цен на бензин наблюдалось в Забайкальском крае - на 1.1%, Саратовской области и Чеченской Республике - на 0.1% и 0.2% соответственно.



В Москве бензин за прошедший месяц подорожал на 0.3%, в Санкт-Петербурге - на 0.2%.



В ноябре цены производителей на бензин в среднем снизились на 0.7%. Его удешевление отмечено в 7 субъектах РФ (от 0.1% в Оренбургской области до 6.7% в Ярославской области). В Ленинградской области цены производителей на бензин автомобильный сохранились на уровне октября 2018 года.



В 10 субъектах РФ бензин стал дороже (от 0.8% в Пермском крае до 5.9% в Тюменской области).



Потребительские цены на бензин в ноябре в среднем по РФ превышали цены производителей в 1.7 раза, год назад - в 1.9 раза.



Цены производителей на нефть в ноябре сырую выросли на 2.6% (с начала года - на 46.3%), тарифы на её перекачку трубопроводным транспортом сохранились на уровне октября 2018 года (с начала года - увеличились на 5.1%).



В ноябре соотношение цен производителей на бензин автомобильный и нефть составило 1.4 раза (в ноябре 2017 года - 1.7 раза).



Соотношение цены на нефть внутри страны с её ценой на мировом рынке) в ноябре составило 81.5% (в ноябре 2017 года - 59.5%).







"AK&M" от 25.12.2018