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25/12/2018
17:24

В России с начала года существенно выросли потребительские цены на мясо

В России с начала года отмечался существенный прирост потребительских цен на мясо и мясопродукты - 6.7%. Об этом говорится в сообщении Росстата.

При этом в ЕС рост составил 0.4%.
Помимо этого в РФ выросли цены на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты - на 5.1%. В ЕС рост цен на эти продукты составил 0.2%.

Молочные изделия, сыры и яйца в РФ подорожали на 2.9%, хлебобулочные изделия и крупы - на 2.8% (в ЕС - на 1.4%); рыба и морепродукты - на 2.5% (в среднем по ЕС - на 1.9%), масла и жиры - на 2.1% (в странах ЕС - подешевели в среднем на 0.6%).

Цены на овощи и фрукты с начала года снизились на 5.8% и 0.1% соответственно (в среднем по странам ЕС цены на овощи выросли на 4.3%, на фрукты - снизились на 0.7%).


"AK&M" от 25.12.2018
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