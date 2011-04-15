Три станции метро закроют с 4 по 8 января

Три станции метро будут закрыты с 4 по 8 января. Об этом говорится в материалах ГУП "Московский метрополитен".



Так, для пассажиров будут закрыты станции Таганско-Краснопресненской линии: "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники".



Закрытие необходимо для присоединения участка новой Некрасовской (Кожуховской) линии к действующей сети метрополитена.



В указанный период поезда Таганско-Краснопресненской линии будут курсировать только между станциями "Планерная" и "Выхино". От "Выхино" до закрытых станций пассажиры смогут доехать на бесплатных компенсационных автобусах КМ. В обычном режиме Таганско-Краснопресненская линия возобновит работу в среду, 9 января, в 5:30 утра.



Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%. Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 9 млн пассажиров.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 25.12.2018