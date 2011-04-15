РФ расширила санкции в отношении Украины

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Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев расширил список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры.
"Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России", - сообщил Д.Медведев в Twitter.
"AK&M" от 25.12.2018