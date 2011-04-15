РФ расширила санкции в отношении Украины

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев расширил список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры.



"Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России", - сообщил Д.Медведев в Twitter.





"AK&M" от 25.12.2018