В районах Текстильщики и Рязанский появятся новые дороги. Об этом сообщил Стройкомплекс.



Проект планировки разработан для проектируемого проезда 57 и участка 2-го Грайвороновского проезда от Рязанского проспекта до проектируемого проезда 57. Проезжая часть будет с двумя полосами движения в каждом направлении.



Кроме того, реконструируют участок 2-го Грайвороновского проезда от Рязанского проспекта до проектируемого проезда 57 и железнодорожный переезд, установят светофоры, сделают наземные пешеходные переходы.



Также обустроят три и переустроят шесть остановочных пунктов с заездными карманами.







"AK&M" от 25.12.2018