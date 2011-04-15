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25/12/2018
17:29

Власти Москвы утвердили проект планировки участка Северо-Восточной хорды

Власти Москвы утвердили проект планировки участка Северо-Восточной хорды (СВХ) от улицы Лосиноостровская до транспортной развязки на пересечении с Открытым шоссе. Об этом сообщил Стройкомплекс.

СВХ в этом месте проходит с внешней стороны Московского центрального кольца (МЦК). Помимо строительства этого участка, проект предусматривает создание съездов и выездов с хорды на 5-й проезд Подбельского, а также сооружение развязки на пересечении хорды и Открытого шоссе.

Напомним, Северо-Восточная хорда - новая магистраль, которая свяжет три округа столицы: север, восток и юго-восток.

Она протянётся от новой трассы М11 "Москва - Санкт-Петербург" до Косинской эстакады (развязки МКАД с магистралью Вешняки - Люберцы) и соединит крупные магистрали: Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе.

Длина хорды составит около 35 км. Она пройдёт по 28 районам Москвы и 10 крупным промзонам.

Появятся подъездные пути к 12 ТПУ, 21 станции метро и МЦК, а также к платформам Савёловского и Казанского направлений МЖД, Октябрьской железной дороги.

Напомним, 5 сентября открыт участок СВХ от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе. Сейчас идёт проектирование участков хорды от Дмитровки до Ярославского шоссе и от Ярославки до Открытого шоссе.


"AK&M" от 25.12.2018
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