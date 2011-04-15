Норникель расторг договор с BCL Group о продаже ей своих активов

Норникель расторг договор с ботсванской BCL Group о продаже ей своих африканских активов, в том числе 50%-й доли участия в совместном предприятии Nkomati. Об этом говорится в сообщении компании.



Уведомление об этом было направлено в адрес BCL. Расторжение договора по инициативе Норникеля стало результатом серьёзных нарушений его условий со стороны ботсванской компании.



Расторжение соглашения по инициативе Норникеля означает, что компания больше не требует от BCL выкупа акций Nkomati, но продолжит добиваться возмещения значительных убытков, понесённых в связи с неисполнением BCL её обязательств по договору. Это решение также позволит российской компании реализовывать свою стратегию в отношении африканских активов.



"Со своей стороны мы выполнили все обязательства перед BCL и крайне разочарованы их нежеланием идти на конструктивный диалог с иностранным инвестором. Наши добросовестные усилия по достижению компромисса до сих пор не увенчались успехом. Прискорбно, что разные ветви власти Ботсваны и представители BCL не смогли достичь договоренности в отношении подхода к разрешению спора, и, несмотря на публичные заявления высокопоставленных официальных лиц, спор с Норникелем не был урегулирован. В связи с тем, что BCL не станет приобретать нашу долю в Nkomati, мы планируем распорядиться ей в соответствии со своей стратегией в отношении африканских активов. В то же время, мы продолжим добиваться удовлетворения своих требований к BCL и правительству Ботсваны, чтобы компенсировать значительные убытки, понесенные нами в результате допущенных ими нарушений", заявил глава Norilsk Nickel Africa Майкл Мариотт, цитируемый в сообщении.



Напомним, в октябре 2014 года Норникель и BCL подписали договор купли-продажи акций, который предусматривал передачу BCL долей Норникеля в рудниках Nkomati и Tati. В сентябре 2016 года все предварительные условия договора были выполнены, однако BCL отказалась исполнять свои обязательства. В октябре 2016 года правительство Ботсваны обратилось в Высокий суд Ботсваны, после чего была запущена процедура ликвидации BCL.



Норникель намеревается подать иск о возмещении убытков в Лондонский международный третейский суд (LCIA), в связи с чем направил ходатайство в суды Ботсваны о выдаче разрешения на инициирование и проведение арбитражного разбирательства в Лондоне. В июне 2018 года суд Ботсваны отказал Норникелю в передаче дела в Лондонский международный третейский суд. Компания подала апелляционную жалобу на данный отказ. Апелляционный суд Ботсваны планирует рассмотреть данное ходатайство в январе 2019 года.



Норникель также подал иск о безответственном ведении бизнеса (reckless trading claim) против правительства Ботсваны как акционера BCL с требованием признать его ответственным за неисполнение обязательств со стороны BCL.



ПАО ГМК "Норильский никель" (ИНН 8401005730) представляет собой крупнейшую в России диверсифицированную горно-металлургическую компанию, является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия и одним из крупнейших в мире производителей платины, родия, меди и кобальта. Помимо этого, компания выпускает большое количество сопутствующих металлов, включая золото, серебро, теллур, селен, иридий и рутений. Производственные подразделения группы ГМК "Норильский никель" расположены в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии, США, Австралии, Ботсване и ЮАР.



Чистая прибыль ПАО ГМК "Норильский никель" по РСБУ за первое полугодие 2018 года выросла на 78% до 89.328 млрд руб. с 50.232 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 45.8% до 280.287 млрд руб. со 192.275 млрд руб., валовая прибыль - на 58% до 176.734 млрд руб. со 111.543 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 112.127 млрд руб. против 65.967 млрд руб.



Чистая прибыль Норникеля за первое полугодие 2018 года по МСФО выросла на 81% до $1.653 млрд с $915 млн годом ранее. Показатель EBITDA вырос на 77% до $3.1 млрд. Чистый оборотный капитал сократился на 20% (или $430 млн) до $1.7 млрд.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 25.12.2018