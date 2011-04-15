Цены на продовольствие с начала года выросли в ЕС на 1%, в России - на 3.3%

В России потребительские цены на продукты питания по сравнению с предыдущим месяцем возросли на 1.2% (в среднем по ЕС - снизились на 0.1%), с начала года - на 3.3% (в ЕС - увеличились на 1%). Об этом говорится в сообщении Росстата со ссылкой на публикации Евростата, национальных статистических служб и данных, размещаемых в интернете в соответствии с требованиями Специального стандарта распространения данных (ССРД) МВФ.



В ноябре в ЕС вновь заметно подешевели фрукты, снизились потребительские цены на масла и жиры. Во многих странах стали дешевле овощи. По сравнению с предыдущим месяцем наиболее существенное снижение цен на фрукты было зарегистрировано на Кипре, в Чехии, Румынии, Болгарии, Испании, Венгрии (на 5-6.5%); на масла и жиры - в Дании (4.9%), Чехии (4.2%), Испании (2.9%); на овощи - в Финляндии, Чехии, Литве, Греции (на 3.7-4.8%).



В то же время в ЕС в ноябре несколько подорожали хлебобулочные изделия и крупы; мясо и мясопродукты; молочные изделия, сыры и яйца, а также рыба и морепродукты.



В России в ноябре наибольший прирост цен отмечался на овощи - 8.8% (в среднем по странам Европейского союза цены на овощи снизились на 0.2%). Сахар, джем, мед, шоколад и конфеты в РФ подорожали на 1.3% (в ЕС цены на них практически не изменились), мясо и мясопродукты - на 1.1% (в ЕС - на 0.2%). Молочные изделия, сыры и яйца, а также хлебобулочные изделия и крупы стали дороже на 0.9% (в среднем по странам ЕС - на 0.2% и 0.3% соответственно). Цены на масло и жиры в России увеличились на 0.7% (в ЕС - снизились на 0.9%), на рыбу и морепродукты - на 0.3% (в ЕС возросли на 0.1%). Вместе с тем фрукты подешевели на 2% (в ЕС - на 1.8%).



С начала 2018 года в ЕС в среднем увеличились потребительские цены на овощи, а также на рыбу и морепродукты и на хлебобулочные изделия и крупы.



Среди стран ЕС овощи значительнее всего подорожали на Кипре (на 48.3%), в Венгрии (на 25.4%), Румынии (на 16.9%), на Мальте (на 10%).



Цены на рыбу и морепродукты заметнее всего возросли за этот период в Швеции (на 5.8%), Австрии, Словении, Хорватии, Бельгии, Румынии (на 3.2-4%); на хлебобулочные изделия и крупы - в Болгарии (на 11%), на Мальте (6.2%), в Польше, Венгрии, Румынии (4-5.1%).



В России с начала года отмечался существенный прирост цен на мясо и мясопродукты - 6.7% (в ЕС - 0.4%), а также на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты - 5.1% (в ЕС - 0.2%).



Молочные изделия, сыры и яйца подорожали в РФ на 2.9% (в ЕС цены на них практически не изменились); хлебобулочные изделия и крупы - на 2.8% (в ЕС - на 1.4%); рыба и морепродукты - на 2.5% (в среднем по ЕС - на 1.9%); масла и жиры - на 2.1% (в странах ЕС - подешевели в среднем на 0.6%).



При этом цены на овощи и фрукты в РФ с начала года снизились на 5.8% и 0.1% соответственно (в среднем по странам ЕС цены на овощи выросли на 4.3%, на фрукты - снизились на 0.7%).



"AK&M" от 25.12.2018