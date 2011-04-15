Яндекс получил разрешение на испытание беспилотного автомобиля в Израиле

Яндекс получил разрешение от Министерства транспорта Израиля на испытание беспилотного автомобиля на дорогах общего пользования. Об этом говорится в сообщении компании.



Во время испытаний беспилотник будет передвигаться в автономном режиме, но за рулём машины будет сидеть опытный водитель-испытатель.



Яндекс стал одной из первых компаний, получивших разрешение на тестирование беспилотников в Израиле. Это уже третья страна после России и США, в которой беспилотник Яндекса появится на улицах города.



"Мы хотим начать испытания технологий беспилотного транспорта в разных регионах, чтобы проверить их масштабируемость и эффективность в любых географических и дорожных условиях. Израиль подошёл нам сразу по нескольким критериям. Во-первых, это одна из немногих стран в мире, где разработана хорошая законодательная база для регулирования движения беспилотных машин на дорогах. <…> Во-вторых, ряд производителей оборудования для беспилотных машин базируются в Израиле или имеют там научно-исследовательские подразделения, так что мы можем обсуждать с ними наши идеи и быстрее воплощать их в жизнь", - говорит руководитель направления беспилотных автомобилей в Яндексе Дмитрий Полищук, цитируемый в сообщении.



Yandex N.V. - крупная интернет-компания, владеющая поисковиком "Яндекс" и рядом интернет-сервисов.



Чистая прибыль Яндекса по US GAAP за 9 месяцев 2018 года выросла почти в 8 раз до 39.95 млрд руб. с 5.156 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 34% до 88.815 млрд руб. с 66.194 млрд руб., операционная прибыль - на 63% до 13.39 млрд руб. с 8.219 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 38% до 27.271 млрд руб. с 19.782 млрд руб.



За III квартал 2018 года консолидированная выручка выросла по сравнению с аналогичным показателем за III квартал 2017 года на 39% до 32.6 млрд руб. ($496.6 млн). Чистая прибыль выросла на 459% и составила 4.8 млрд руб. ($72.7 млн). Скорректированная чистая прибыль (Adjusted net income) увеличилась на 157% и составила 6.1 млрд руб. ($93 млн). Скорректированный показатель EBITDA (Adjusted EBITDA) вырос на 88% до 10.7 млрд руб. ($163.5 млн).



"AK&M" от 25.12.2018