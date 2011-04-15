РФ и Палау отменили взаимные визовые требования

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Правительства РФ и Республики Палау подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований для граждан двух стран. Об этом говорится в материалах Росавиации.
Побывать без визы в странах можно не более 30 дней.
"AK&M" от 25.12.2018