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25/12/2018
17:38

Д.Медведев назначил С.Радионову главой Росприроднадзора

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев назначил Светлану Радионову главой Росприроднадзора. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

С.Радионова в 1999 году окончила Саратовскую государственную академию права по специальности "юрист", в 2011 году - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина, в 2012 году - Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ.

В 2002-2008 годах работала в прокуратуре Москвы, в 2008-2009 годах - в Следственном комитете. В 2009-2010 годах занимала должность начальника управления Ростехнадзора. В 2010 году стала замглавы Ростехнадзора.

"AK&M" от 25.12.2018
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