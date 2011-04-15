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25/12/2018
18:19

ЭлитГрупп Инвест построит в Москве крупное мясное производство

ЭлитГрупп Инвест построит в Москве крупное мясное производство. Об этом сообщила пресс-служба ГБУ "ГАУИ".

Новое предприятие пищевой промышленности разместится на 3.2 га в столичном районе Ново-Переделкино на Новоорловской улице (Западный административный округ). На нем будут производить продукты питания из мяса животных и птицы.

"Правительство Москвы предоставило компании "ЭлитГрупп Инвест" статус инвестиционного приоритетного проекта (ИПП) по созданию промышленного комплекса, - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, цитируемый в сообщении. - Общая площадь производства составит 28 тыс. кв. м. В течение четырех лет ПК "ЭлитГрупп Инвест" вложит порядка 1.2 млрд руб. в создание завода. Инвестор обязуется достичь установленных показателей по выручке, фонду оплаты труда и заработной плате в 2024 году".

Ранее компании был предоставлен в аренду земельный участок без проведения торгов сроком на 6 лет в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.

Статус промкомплекса позволит инвестору снизить общую налоговую нагрузку на 25%. В частности, будет снижен на 26% налог на прибыль (12.5% вместо 17%), обнулена ставка налога на имущество, арендная плата составит 0.01% от кадастровой стоимости земли.


"AK&M" от 25.12.2018
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