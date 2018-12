Совет директоров Газпрома рассмотрел перспективы развития рынка бункеровки судов СПГ

Совет директоров ПАО "Газпром" рассмотрел информацию о перспективах и принимаемых мерах по развитию рынка бункеровки судов сжиженным природным газом (СПГ). Об этом говорится в сообщении компании.



Было отмечено, что развитие использования СПГ в качестве бункерного топлива связано с ограничениями, накладываемыми Международной конвенцией по предотвращению загрязнения с судов (MARPOL). С 2015 года были ужесточены требования к предельному содержанию серы в судовом топливе с 1% до 0.1% для территорий, входящих в зоны контроля выбросов (Балтийское и Северное моря, Английский канал, побережье Северной Америки, Карибское море (США)). С 2020 года MARPOL устанавливаются общемировые ограничения по предельному содержанию серы в судовом топливе в объеме не более 0.5%. Ожидается, что это существенно сократит использование мазута и увеличит потребление СПГ как топлива, соответствующего всем экологическим требованиям MARPOL.



Газпром продолжает сооружение Комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе компрессорной станции "Портовая". Поставки с завода планируется осуществлять, в том числе, для бункеровки морских судов в России. Внастоящее время производится монтаж основного технологического оборудования комплекса, ведется строительство берегового резервуара хранения СПГ, возводятся причальные сооружения. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на 2019 год. Газпром также прорабатывает вопросы строительства заводов в районе Черного моря и на Дальнем Востоке России.



Единый оператор Группы "Газпром" по реализации СПГ конечным потребителям на рынке бункеровки - ООО "Газпромнефть Марин Бункер" - разрабатывает проект судна-бункеровщика СПГ. На данный момент в мире насчитывается всего четыре подобных судна и одиннадцать малотоннажных судов-газовозов, часть из которых адаптирована под бункеровку СПГ.



Правлению поручено продолжить работу по созданию инфраструктуры по производству и сбыту СПГ в качестве бункерного топлива.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2018 года выросла на 65% до 630.8 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 24% до 3.97 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа выросла на 28% до 2.12 трлн руб., что в основном вызвано ростом средних цен (включая акциз и таможенные пошлины) на территории Европы и других стран и ростом реализованных объёмов газа во всех географических сегментах.



