Совет директоров Газпрома утвердил инвестпрограмму и бюджет на 2019 год

Совет директоров ПАО "Газпром" принял к сведению информацию о предварительных итогах работы компании в 2018 году и о прогнозе инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) на 2020-2021 годы. Об этом говорится в сообщении компании.



Совет директоров также утвердил инвестиционную программу и бюджет (финансовый план) Газпрома на 2019 год. Показатели инвестиционной программы не изменились по сравнению с вариантом, одобренным правлением Газпрома в ноябре текущего года.



В соответствии с инвестиционной программой на 2019 год, общий объём освоения инвестиций составит более 1.326 трлн руб. В том числе объём капитальных вложений - 963.019 млрд руб., расходы на приобретение в собственность внеоборотных активов - 151.505 млрд руб. Объём долгосрочных финансовых вложений - 211.2 млрд руб.



Согласно утвержденному бюджету (финансовому плану) на 2019 год, размер внешних финансовых заимствований составит 297.761 млрд руб.



Принятый финансовый план обеспечит покрытие обязательств Газпрома без дефицита, в полном объёме.



Совет директоров также рассмотрел вопрос о соблюдении требований законодательства об использовании инсайдерской информации. Отмечено, что проводимая компанией работа в этой сфере полностью соответствует положениям Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".



Основные инвестиции Газпрома, включенные в инвестиционную программу на 2019 год, предусмотрены для финансирования всех стратегически важных проектов компании. Среди них - развитие центров газодобычи на полуострове Ямал и на Востоке России, газотранспортной системы в Северо-Западном регионе России, строительство газопровода "Сила Сибири" и второго пускового комплекса газопровода "Сахалин - Хабаровск - Владивосток", реализация проектов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2018 года выросла на 65% до 630.8 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 24% до 3.97 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа выросла на 28% до 2.12 трлн руб., что в основном вызвано ростом средних цен (включая акциз и таможенные пошлины) на территории Европы и других стран и ростом реализованных объёмов газа во всех географических сегментах.



"AK&M" от 25.12.2018