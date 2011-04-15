Дайджест газеты "Коммерсант" от 26 декабря 2018 года



ПОЛКОВНИКУ ЗАЧЛИ САНКЦИИ

ЗАМНАЧАЛЬНИКА ВОЕННО-НАУЧНОГО КОМИТЕТА МИНОБОРОНЫ ОБОРОНЯЕТСЯ ОТ ОБВИНЕНИЙ





Как стало известно "Ъ", Московский окружной военный суд не обнаружил "причинно-следственной связи" между потерей €50 млн, выделенных Минобороны на обустройство учебного центра сухопутных войск, и действиями бывшего врио начальника Военно-научного комитета вооруженных сил РФ Олега Гузенко. Таким образом, суд фактически признал, что причиной срыва договора на поставку оборудования из Германии стали антироссийские санкции, а не должностные злоупотребления, в которых обвиняется полковник Гузенко. Офицеру был назначен условный срок, но и его он собирается обжаловать.





КРАБА ДЕЛЯТ ПО НАУКЕ

СВОЙ МЕХАНИЗМ ВЫДАЧИ КВОТ ПРЕДЛОЖИЛА ВШЭ



К спору государства и бизнеса о переходе от исторического принципа вылова краба на аукционы подключились новые участники. В Высшей школе экономики (ВШЭ) предложили компромисс, предполагающий продажу с торгов не половины, а только 20% квот, с повышением ставок за вылов краба и введением экспортной пошлины. Такая схема обещает государству дополнительный доход в 190 млрд руб. в течение трех лет.





"АВТОТОР" ОБЯЗАЛИ КРАСИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

СПИК С КОМПАНИЕЙ ЗАКЛЮЧАТ НА ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ



Как узнал "Ъ", правительство РФ готово подписать специнвестконтракт (СПИК) с калининградским "Автотором" только при условии выполнения сварки и окраски по всем выпускаемым моделям. Сейчас компания ведет отверточную сборку по большинству моделей и в рамках СПИК планирует перейти к сварке и окраске по тем из них, объемы производства которых превысят 30 тыс. штук в год. Эта оговорка, как считают источники "Ъ", позволяет "Автотору" и дальше вести крупноузловую сборку, получая льготы от государства в рамках СПИК. Аналитики отмечают, что такую высокую планку по выпуску по всем моделям компания достигнуть не сможет.





СЕКРЕТНОСТЬ УСИЛИЛИ СТРОГИМ РЕЖИМОМ

УКРАИНСКИЙ ЮРИСТ ОСУЖДЕН ЗА ШПИОНАЖ И ПОДГОТОВКУ ВОЕННОЙ КОНТРАБАНДЫ





Как стало известно "Ъ", Нижегородский областной суд приговорил украинца Игоря Кияшко к восьми годам колонии строгого режима, признав его виновным в подготовке военной контрабанды и шпионаже. Суд счел доказанным, что осужденный купил детали двигателей многоцелевых истребителей МиГ-29 для отправки на Украину и собирал секретную документацию по установке зенитного ракетного комплекса С-400 по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Защита Игоря Кияшко не будет обжаловать приговор, чтобы избежать ужесточения наказания.





ГРАЖДАНЕ НЕ ДОВЕРЯЮТ ДРУГ ДРУГУ ДЕНЬГИ

ОБЪЕМЫ P2P-КРЕДИТОВАНИЯ УПАЛИ НА ТРЕТЬ



Рынок краудфандинга по итогам девяти месяцев текущего года показал рост, однако только за счет финансирования компаний и ИП, объем финансирования граждан гражданами упал на треть. Люди не доверяют потенциальным заемщикам-физлицам в связи с высоким уровнем невозвратов по ранее выданным P2P-ссудам. Эксперты отмечают, что если в ближайшем будущем у площадок не появится больше данных для оценки кредитоспособности граждан, данный сегмент рынка может вовсе исчезнуть.





МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ УКРЕПИЛО КОНТРОЛЬ

РОМАН ГУДА СТАЛ ВРИО ДЕПАРТАМЕНТА АУДИТА ГОСКОНТРАКТОВ



Как стало известно "Ъ", Минобороны РФ пополнилось новым чиновником: выходец из концерна "Калашников" и компании "Аэроэкспресс" Роман Гуда назначен врио директора департамента аудита госконтрактов. Среди стоящих перед ним задач - независимая экспертная оценка обоснования и подготовка заключений по ценам госконтрактов, аудит и обоснование предложений предприятий ОПК. Также, по данным "Ъ", господину Гуда предстоит частично обновить команду департамента после череды обвинений во взятках, предъявленных сотрудникам этого подразделения ведомства.





ВЕРШИТЕЛИ СУДЕБНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВОМ РЕЗИДЕНЦИИ ВЕРХОВНОГО СУДА ЗАЙМУТСЯ СТРУКТУРЫ, БЛИЗКИЕ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ ЕВГЕНИЮ ПРИГОЖИНУ





Управление делами президента (УДП) пересмотрело график авансирования своей крупнейшей стройки - возведения в центре Санкт-Петербурга судебного квартала с резиденцией Верховного суда (ВС) и Дворцом танцев Бориса Эйфмана стоимостью 35,735 млрд руб. 30% этой суммы планировалось выплатить подрядчику до конца этого года, однако теперь выплата более 9,2 млрд руб. аванса перенесена на 2021 год, когда стройку планируют завершить. Субподрядчик судебного квартала до сих пор не назван. По информации "Ъ", стройка еще летом была доверена структурам близкого к Кремлю предпринимателя Евгения Пригожина - предложение участвовать в курируемом им проекте уже получили ряд крупных строительных компаний.





"КАЗАНЬ" ПОЛУЧИЛА ОТСРОЧКУ ЗА ВОСТОЧНЫЙ

КТО БУДЕТ СТРОИТЬ НА КОСМОДРОМЕ, СТАНЕТ ЯСНО В ЯНВАРЕ



Производственно-строительное объединение (ПСО) "Казань" депутата Госсовета Татарстана Равиля Зиганшина, занимающееся строительством стартового стола под ракетный комплекс "Ангара" на космодроме Восточный, смогло избежать банкротства. Арбитражный суд закрыл дело, утвердив мировое соглашение компании с ФНС, согласно которому "Казань" может закрыть долг почти в 2 млрд руб. в рассрочку до конца 2019 года. За погашение задолженности поручилась семья депутата, предоставив в залог свой бизнес. Решение о том, сохранит ли компания статус единственного исполнителя работ по стартовому столу для "Ангары", стоимость которого оценивается в 38,7 млрд руб., будет принято в январе.





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"AK&M" от 26.12.2018