ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 26 декабря, в размере 68.7448 руб. против 68.4073 руб. на 25 декабря.





Курс доллара США за последние 5 дней:



25.12.18 - 68.4073 руб.

22.12.18 - 68.0085 руб.

21.12.18 - 67.3710 руб.

20.12.18 - 67.1121 руб.

19.12.18 - 66.7454 руб.































































































































"AK&M" от 25.12.2018