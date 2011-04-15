Повтор! Российские авиакомпании за 11 месяцев увеличили перевозку пассажиров на 10.6% до 107.743 млн

Российские авиакомпании за 11 месяцев увеличили перевозку пассажиров на 10.6% до 107.743 млн с 97.431 млн годом ранее. Об этом сообщила Росавиация.



В том числе внутренние перевозки выросли на 10.1% до 63.64 млн с 57.809 млн, международные - на 11.3% до 44.102 млн с 39.622 млн.



В ноябре авиакомпании перевезли 8.558 млн человек, что на 13.2% больше, чем годом ранее - 7.558 млн.





"AK&M" от 25.12.2018