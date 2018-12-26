ПАО "Туристский комплекс Клязьминское водохранилище" – Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

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Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Туристский комплекс Клязьминское водохранилище"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Туристский комплекс Клязьминское водохранилище"
1.3. Место нахождения эмитента: 141000, Московская обл., Мытищинский р-н, ПОСЕЛОК ТУР ПАНСИОНАТ КЛЯЗЬМИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ, дом 3 "А"
1.4. ОГРН эмитента: 1025003516240
1.5. ИНН эмитента: 5029026466
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 28335-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36295
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2018
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.05.2018
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества:
1.1. Форма, дата, время и место проведения годового общего собрания, время начала регистрации;
1.2. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
1.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании;
1.4. Повестка дня годового общего собрания;
1.5. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания;
1.6. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
1.7. О предварительном утверждении годового отчета;
1.8. О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года;
1.9. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров;
1.10. Проекты решений годового общего собрания акционеров.
2. О кандидатуре аудитора Общества на 2018 год.
3. Об утверждении отчета о заключенных в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску ценных бумаг, и дата его присвоения): 1-02-28335-Н от 07.11.2016г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNXT0.
3. Подпись
3.1. Директор филиала в городе Москве Управляющей организации МИРАНДЕЛА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД ((Доверенность N б/н от 27.07.2017.))
А.Ю. Петров
3.2. Дата 26.12.2018г.
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Эмитент