ПАО "Туристский комплекс Клязьминское водохранилище" – Проведение заседания совета директоров и его повестка дня



Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня





Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня





1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Туристский комплекс Клязьминское водохранилище"



1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Туристский комплекс Клязьминское водохранилище"



1.3. Место нахождения эмитента: 141000, Московская обл., Мытищинский р-н, ПОСЕЛОК ТУР ПАНСИОНАТ КЛЯЗЬМИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ, дом 3 "А"



1.4. ОГРН эмитента: 1025003516240

1.5. ИНН эмитента: 5029026466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 28335-H



1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36295



1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2018





2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2018



2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.05.2018



2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:



1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества:

1.1. Форма, дата, время и место проведения годового общего собрания, время начала регистрации;



1.2. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;



1.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании;



1.4. Повестка дня годового общего собрания;

1.5. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания;



1.6. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;



1.7. О предварительном утверждении годового отчета;

1.8. О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года;



1.9. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров;



1.10. Проекты решений годового общего собрания акционеров.

2. О кандидатуре аудитора Общества на 2018 год.

3. Об утверждении отчета о заключенных в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.



2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску ценных бумаг, и дата его присвоения): 1-02-28335-Н от 07.11.2016г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNXT0.





3. Подпись

3.1. Директор филиала в городе Москве Управляющей организации МИРАНДЕЛА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД ((Доверенность N б/н от 27.07.2017.))



А.Ю. Петров





3.2. Дата 26.12.2018г.



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