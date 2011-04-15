Дайджест газеты "Ведомости" от 26 декабря 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 26 декабря 2018 года.





ДОЛГОЖДАННЫЙ ДОЛЛАР



Доллары не доходят до российских компаний. А за замену валюты в контрактах приходится платить.



Даже не попавшие под санкции компании страдают из-за введенных ограничений - около трети расчетов в долларах по российским экспортным контрактам проходят с задержками вплоть до месяца. Об этом сообщил первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов. Задержки, по его словам, возникают из-за того, что иностранные партнеры запрашивают информацию у OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение минфина США, отвечающее за применение санкций), можно ли им проводить операцию или нет. Платежи задерживают и азиатские партнеры, рассказал Силуанов, и порой от американской компании получить деньги даже проще; больше всего проблем у оборонного комплекса.



"В долларах деньги ходят не идеально. С задержками идет один платеж из 100. В евро ситуация лучше - один из 1000", - говорит член правления одного из крупных частных банков.



По словам Силуанова, компании корректируют свою расчетную политику, все больше расчетов происходит в евро, юанях, рублях.





ЗА КОНЦЕССИЮ АЭРОДРОМА ЗАПЛАТЯТ ПАССАЖИРЫ



"Шереметьево" взял в концессию аэродром и будет содержать его за счет авиакомпаний. Расходы авиаперевозчиков вырастут примерно на 100 рублей за пассажира.



25 декабря гендиректор аэропорта "Шереметьево" Михаил Василенко и руководитель Росавиации Александр Нерадько заключили соглашение о передаче аэропорту в концессию на 49 лет всей аэродромной инфраструктуры. Сейчас подавляющее большинство российских аэропортов арендуют аэродромы у государства.



Плата "Шереметьево" составит символические 1000 руб. в год, но аэропорт сам будет содержать аэродром и строить новые объекты. "Шереметьево" планирует вложить в аэродром 61 млрд руб. Согласно концессии, источником средств на аэродром будет специальная инвестиционная надбавка к тарифу за взлет-посадку самолетов, его платят авиакомпании за каждую тонну взлетной массы самолета. Таким образом, обслуживание одного рейса в "Шереметьево" подорожает для авиакомпаний на 12 000-15 400 руб.



Расходы авиакомпаний из-за применения инвестнадбавки вырастут примерно на 100 руб. на пассажира.





ЧУЯН СПОИЛ ЦЕЛЫЙ БАНК



За что арестован бывший куратор алкогольной отрасли. Игорь Чуян, вероятно, был фактическим бенефициаром банка, погоревшего на кредитовании алкогольных компаний.



Басманный суд Москвы 25 декабря санкционировал заочный арест бывшего руководителя Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, сообщила "Ведомостям" представитель суда Юнона Царева. Чуяну предъявлено обвинение в организации злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия, он объявлен в международный розыск.



Чуян проходит по тому же делу, что и бывший предправления "ОФК банка" Николай Гордеев (владеет 15% банка). То дело было возбуждено в апреле 2018 г. по заявлению владеющего 25% "ОФК банка" адвоката Николая Егорова, однокурсника президента Владимира Путина, сообщал "Коммерсантъ". Банк использовал рискованную бизнес-модель, ориентированную на кредитование алкогольных компаний, - с такой формулировкой ЦБ отозвал у него лицензию в апреле 2018 г.





"В КОНТАКТЕ" ИГРАЕТ МИЛЛИАРДАМИ



"В контакте" перечислила разработчикам игр 2 млрд рублей в 2018 году



Социальная сеть впервые раскрыла эти отчисления.

"В контакте" перечислила разработчикам игр в 2018 г. 2 млрд руб., рассказал "Ведомостям" представитель социальной сети. Создатели приложений получают деньги за каждый голос, который пользователи покупают в социальной сети и используют в игре. Прежде "В контакте" никогда не рассказывала, какова сумма отчислений разработчикам игр.



В 2017 г. выручка "В контакте" выросла на 56,3% по сравнению с 2016 г. и достигла 14 млрд руб., а за 2018 г. выручка социальной сети может увеличиться вдвое по сравнению с 2016 г.



Расплачиваться за покупки внутри игр пользователи могут с помощью так называемых голосов. Стоимость одного голоса может составлять от 6,9 до 10 руб. Расчеты с разработчиками игр социальная сеть строит по модели revenue share (разделение дохода) в пропорции 55 на 45%: большую часть получают разработчики, меньшую - "В контакте".



Тот факт, что "В контакте" могла заработать на играх около 20% выручки, - хороший показатель и неожиданная новость.





"LANSON-BCC - ЭТО ИСТОРИЯ ДРУЖБЫ, CHAMPAGNE BRUNO PAILLARD - ЭТО ИСТОРИЯ СТРАСТИ"





Создатель второго по величине производителя шампанского, президент Lanson-BCC Брюно Пайяр объясняет, как страсть к работе и крепкая мужская дружба ведут к успеху.



В 1991 г. два друга-француза - начинающий предприниматель и топ-менеджер крупного производителя шампанского - разговорились на отдыхе по душам. Управленец стал жаловаться на жизнь: хозяин компании умер, его наследники ничего в бизнесе не понимают и гробят успешную фирму. Предприниматель предложил создать собственный бизнес и свою помощь в этом. Предпринимателя звали Брюно Пайяр, управленца - Филипп Бэжо. За последующие 25 лет они выстроили второй по величине шампанский холдинг во Франции - Lanson-BCC с капитализацией 213 млн евро - и стали мультимиллионерами.



Ведущий в этом тандеме - Брюно Пайяр, потомственный торговец виноградом.





МАЛЫЙ БИЗНЕС УЖЕ ГОТОВ



Четыре главные неприятности для малого бизнеса в 2019 году и как предприниматели к ним готовятся.



Повышение НДС на 2 п. п. - одна из ключевых неприятностей следующего года для любого бизнеса, в том числе для малого. У компании - производителя мармелада "Энерджи фуд рус" четыре основных контрагента: поставщик витаминов, фабрика мармелада, продавец упаковочного картона и логистическая компания, доставляющая товар в магазины. Все контрагенты платят НДС. Его о повышении цен пока предупредили уже двое - фабрика и продавец картона.



По данным ФНС на конец октября, более 830 000 предпринимателей зарегистрировали 2,3 млн онлайновых касс, которые в режиме реального времени передают электронные чеки в ФНС. Однако владельцам касс придется раскошелиться на обновление программного обеспечения (ПО). С января в чеках должны указываться варианты расчетов: авансы, постоплата, продажи товаров в кредит и проч. Если предприниматель не успеет обновить ПО, то с 1 января его кассу автоматически заблокируют



Одни поставщики касс меняют ПО бесплатно, другие попросят доплатить.





БУРЕЙСКАЯ ГЭС РИСКУЕТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ВОДЫ



Работа Бурейской ГЭС может быть приостановлена. Запасов водохранилища не хватит до разбора перекрытой реки.



Запасы Бурейского водохранилища, питающего одноименную ГЭС, могут быть исчерпаны до того, как будет освобождено русло реки Буреи, перекрытое обрушившейся сопкой, считает председатель правления "Совета рынка" Максим Быстров (входит в совет директоров "Русгидро" в качестве независимого директора).



Не исключено, что станция встанет раньше, чем будет освобождено русло реки, сказал Быстров. В "Русгидро" считают, что воды хватит до весны.



Взрывные работы будут стоить 7-8 млрд руб., еще около 300 млн придется заплатить за организацию строительной базы, подсчитали аналитики АКРА.





НЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ЖЕСТКИХ САНКЦИЙ



Масштабы санкций против России несопоставимы с санкциями против Ирана. Почему?



Наиболее очевидное негативное последствие введения санкций со стороны США и их союзников для экономики России сегодня - это обстановка неопределенности и непредсказуемости для ведения бизнеса.



Сама перспектива эскалации санкций разрушает бизнес-климат в нашей стране. Эти ожидания уже давно учли рыночные игроки на фондовом рынке, что привело к существенному спаду в капитализации российских компаний на рынках ценных бумаг.



Тот же процесс нарастающих негативных ожиданий снижает инвестиционную привлекательность российской экономики для потенциальных "новых денег". Инвестиции в основной капитал со стороны как иностранных, так и отечественных инвесторов прошли свой минимум в 2015 г., после чего медленно росли и в 2018 г. вышли на уровень семилетней давности. Прямые иностранные инвестиции в экономику России в 2013 г. достигали $69,2 млрд, в 2017 г. сократились вдвое, до $26,7 млрд, а за первые полгода 2018 г. составили $7,3 млрд. При этом масштабы санкций против России несопоставимы с санкциями против Ирана. Почему?





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 26.12.2018