ЦБ установил факты манипулирования рынком акций ГК "ТНС энерго"

Банк России установил факты манипулирования рынком обыкновенных акций ПАО ГК "ТНС энерго", совершенного клиентами ОАО "Брокерский Дом "Юнити Траст" в период с 23 апреля по 15 ноября 2017 года. Об этом говорится в материалах ЦБ.



Установлено, что Брокерский дом "Юнити Траст", являясь маркет-мейкером на рынке акций, привлёк к исполнению функции маркет-мейкера связанных с ним клиентов - "Глестимон Менеджмент Лимитед" (учреждено по законодательству Республики Кипр) и ЗАО УК "Юнити Траст", взаимные сделки между которыми привели к существенным отклонениям параметров торгов акциями и позволяли поддерживать искусственно сформированный уровень цены и объёма торгов акциями.



Стоит отметить, что положения, установленные ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", не распространяются на сделки "Глестимон Менеджмент Лимитед" и УК "Юнити Траст" с акциями, так как данные компании, как клиенты маркет-мейкера, не являлись сторонами договора об исполнении функций маркет-мейкера.



Таким образом, операции "Глестимон Менеджмент Лимитед" и УК "Юнити Траст", координируемые взаимосвязанным с ними БД "Юнити Траст", не осуществлявшим должного внутреннего контроля за действиями клиентов, являются манипулированием рынком акций, что нарушает закон.



Банк России сообщил о недопустимости подобных практик при исполнении договоров об оказании услуг маркет-мейкера.



ЦБ принял меры в отношении лиц, причастных к манипулированию рынком, по недопущению совершения аналогичных нарушений в дальнейшем.



"AK&M" от 26.12.2018