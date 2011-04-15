АЛРОСА утвердила план реализации непрофильных активов на 2019 год

ПАО АК "АЛРОСА" планирует в 2019 году реализовать более 80 непрофильных активов общей балансовой стоимостью свыше 6.1 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба компании.



В числе крупных - санаторий "Голубая волна" и "Ленское предприятие тепловых и электрических сетей".



План отчуждения непрофильных активов на 2019 год был утверждён на заседании Наблюдательного совета 14 декабря. В перечень вошли три подконтрольных юридических лица, 14 объектов недвижимости и земельных участков, 15 объектов незавершенного строительства, а также 49 объектов жилищного фонда.



В I квартале 2019 года планируется осуществить продажу на открытом аукционе 100% акций АО "Санаторий "Голубая волна", расположенного в Геленджике (Краснодарский край). Аукцион уже объявлен, начальная цена установлена в размере 1.2 млрд руб.



Ещё один крупный актив, который планируется реализовать, - ООО "Ленское предприятие тепловых и электрических сетей", крупнейшая теплоснабжающая организация, осуществляющая деятельность в Ленске и Ленском районе Якутии. 100%-я доля АЛРОСА в этом предприятии запланирована к продаже на открытом аукционе в IV квартале 2019 года.



Напомним, в 2018 году компания реализовала "газовые активы" (АО "Геотрансгаз" и ООО "Уренгойская газовая компания"), а также в общей сложности более 250 объектов недвижимости, незавершенного строительства, жилищного фонда, а также земельных участков. Общая фактическая сумма реализации непрофильных активов по итогам 2018 года составит около 31 млрд руб.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Чистая прибыль АК "АЛРОСА" по итогам января-июня 2018 года составила 52.2 млрд руб. - почти на 8.5 млрд руб., или на 19% больше, чем годом ранее. Выручка ПАО АК "АЛРОСА" за первые шесть месяцев составила почти 126 млрд руб., что на 10 млрд руб., или на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На увеличение выручки повлияло, прежде всего, изменение ассортимента и средних цен реализуемой продукции, вызванное более высоким спросом на средне- и крупноразмерное сырьё. В первом полугодии компания на 19% до 3.92 млрд руб. с 4.69 млрд руб. - снизила управленческие расходы.



Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла на 33% до 82.5 млрд руб. с 61.9 млрд руб. годом ранее на фоне роста EBITDA. Выручка выросла на 11% до 238.3 млрд руб. с 214.5 млрд руб. на фоне роста индекса цен и средних цен реализации алмазов, а также улучшения структуры продаж, несмотря на 9% снижение продаж в каратах. Показатель EBITDA вырос на 29% до 129.1 млрд руб. со 100 млрд руб. благодаря росту выручки и незначительному снижению производственных затрат. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 7 процентных пунктов до 54%. Свободный денежный поток (СДП) вырос на 38% за счёт роста прибыльности на фоне увеличения инвестиций на 2.4 млрд руб., а также высвобождения средств из оборотного капитала за счет роста продаж из запасов.



Чистая прибыль компании за III квартал 2018 года выросла на 87% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и снизилась на 5% по сравнению с предыдущим кварталом. Так, прибыль в отчётном квартале составила 24.2 млрд руб., в предыдущем квартале - 25.4 млрд руб., годом ранее - 13 млрд руб. Выручка снизилась на 3% по сравнению с предыдущим кварталом до 70.1 млрд руб. в связи со снижением объёмов продаж в каратах (-26%) на фоне роста средних цен. Рост на 19% по сравнению с предыдущим годом связан с увеличением индекса цен и улучшением структуры продаж. Показатель EBITDA снизился на 3% по сравнению с предыдущим кварталом до 40 млрд руб. за счет снижения продаж в каратах на 26%. Частично этот фактор был компенсирован ростом средних цен реализации на фоне контроля над издержками. Рост на 47% по сравнению с предыдущим годом обусловлен сокращением затрат и улучшением ценовой конъюнктуры.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 26.12.2018