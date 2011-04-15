Туристов "Жемчужной реки" на острове Хайнань не осталось

Туристов - клиентов туроператора "Жемчужная река" на острове Хайнань не осталось. Об этом говорится в совместном пресс-релизе Министерства транспорта и Министерства экономического развития РФ по итогам совещания под председательством заместителя министра транспорта Александра Юрчика и заместителя министра экономического развития России Сергея Галкина с участием представителей Ростуризма, Росавиации, ассоциации "Турпомощь", а также авиаперевозчиков, обеспечивших вывоз российских туристов с острова Хайнань.



На совещании были подведены итоги мероприятий по вывозу из КНР российских граждан, пострадавших от действий туроператора "Жемчужная река", рассмотрены меры и предложения по недопущению подобных ситуаций в будущем, оказанию помощи туристам за рубежом, а также совершенствованию механизма оплаты авиакомпаниям за выполненные перевозки.



В ходе совещания сообщили о том, что в период с 8 по 21 декабря 2018 отечественными авиаперевозчиками самостоятельно, а также с привлечением механизма экстренного вывоза туристов за счёт средств ассоциации "Турпомощь" было вывезено 2709 туристов в города Новокузнецк, Кемерово, Барнаул, Томск, Чита, Казань, Уфа, Челябинск, Самара, Хабаровск, Красноярск и Москва.



Как сообщил Сергей Галкин, по поручению министра экономического развития Максима Орешкина будет создана рабочая группа совместно с туроператорами и участниками туристического рынка по доработке электронной путевки. Основная задача рабочей группы - регулирование финансовых вопросов на туристическом рынке. В начале 2019 года будет сформирован состав её участников, а до 30 января состоится первое заседание.



"В рамках рабочей группы мы доработаем концепцию электронной путевки и предлагаем утвердить механизм взаимодействия в кризисной ситуации туроператоров с ассоциацией "Турпомощь", Ростуризмом и авиаперевозчиками", - отметил замглавы Минэкономразвития России.



"AK&M" от 26.12.2018