Заплатить страховые взносы за 2018 год необходимо до 9 января 2019 года, ФНС

Индивидуальные предприниматели, адвокаты, медиаторы, нотариусы, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные и другие лица, которые занимаются частной практикой, обязаны уплатить страховые взносы в фиксированном размере на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование не позднее 31 декабря текущего календарного года. Об этом говорится в материалах ФНС.



В этом году 31 декабря - выходной день, поэтому окончание срока уплаты страховых взносов переносится на первый рабочий день 2019 года - 9 января.



Оплатить страховые взносы за 2018 год необходимо в размерах: 26.545 тыс. руб. на обязательное пенсионное страхование и 5.84 тыс. руб. на обязательное медицинское страхование.





"AK&M" от 26.12.2018