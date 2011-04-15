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26/12/2018
12:11

Заплатить страховые взносы за 2018 год необходимо до 9 января 2019 года, ФНС

Индивидуальные предприниматели, адвокаты, медиаторы, нотариусы, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные и другие лица, которые занимаются частной практикой, обязаны уплатить страховые взносы в фиксированном размере на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование не позднее 31 декабря текущего календарного года. Об этом говорится в материалах ФНС.

В этом году 31 декабря - выходной день, поэтому окончание срока уплаты страховых взносов переносится на первый рабочий день 2019 года - 9 января.

Оплатить страховые взносы за 2018 год необходимо в размерах: 26.545 тыс. руб. на обязательное пенсионное страхование и 5.84 тыс. руб. на обязательное медицинское страхование.


"AK&M" от 26.12.2018
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