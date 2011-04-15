Ростуризм исключил из реестра туроператоров, не нашедших страховщика вместо "Якоря". Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).



Список туроператоров, сведения о которых исключены из реестра в связи c непредставлением документа, подтверждающего наличие у туроператора финансового обеспечения, в связи с отзывом лицензии на страхование у САО "Якорь", насчитывает 57 компаний.



Несмотря на исключение, туроператоры по-прежнему должны исполнить свои обязательства перед туристами.



Исключенные туроператоры могут заново подать сведения в реестр, но здесь есть важный есть нюанс. "Если туроператор в сфере выездного туризма имел право страховаться на 10 млн (не более 10 тыс. туристов в год и годовой оборот не более 40 млн руб.), то при подаче новых документов это право у него пропадает, так как Ростуризм его будет расценивать как вновь созданного туроператора", - поясняет руководитель Правовой службы АТОР Надежда Ефремова, цитируемая в сообщении.



Отметим, для вновь созданных операторов минимальный размер финобеспечения составляет 50 млн руб.



Четыре туроператора (бывших клиента "Якоря") смогли сохранить место в реестре, но только частично. У компаний ООО "Вояж", ООО "Мусульманский туризм", ООО "ФораФарм Трэвел" и ООО "Юниверсал Турс" из реестра исключена только сфера деятельности "международный туризм". Таким образом, эти компании теперь могут формировать турпродукт, но только по России.



Напомним, что Центробанк лишил лицензии компанию "Якорь" в ноябре этого года. На тот момент в компании было застраховано около 450 туроператоров.



Кроме того, сведения о шести туроператорах исключены из Реестра в связи с непредставлением сведений о наличии финансового обеспечения на новый срок. Это компании ООО "Уральский центр православного туризма", ООО "Каспи-Тур", ООО "РКМ", Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Костромской областной учебно-методический центр", ООО "АЙТУР" и ООО "Региональный центр детского и семейного туризма ЕДЕМ".



Сведения о компаниях "Веди Тур Групп Урал" и ООО "Орион" исключены из Реестра в связи с представлением заявления о прекращении туроператорской деятельности во всех сферах туризма.



"AK&M" от 26.12.2018