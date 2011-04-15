"Аэроэкспресс" на Домодедовском направлении будет делать промежуточную остановку на новой платформе Верхние Котлы

Аэроэкспрессы, курсирующие между Павелецким вокзалом и аэропортом "Домодедово", с 28 декабря будут делать промежуточную остановку на новой платформе Верхние Котлы Павелецкого направления Московской железной дороги. Об этом говорится в сообщении перевозчика.



Поезда будут прибывать на промежуточную станцию через 7 минут после отправления с Павелецкого вокзала и через 35 минут после отправления из аэропорта.



С платформы Верхние Котлы можно сделать пересадку на одноименную станцию МЦК, а также на автобусы, троллейбусы и трамваи. В пешей доступности находится станция Нагатинская Серпуховско-Тимирязевской линии метро.



Напомним, в сентябре "Аэроэкспресс" запустил первую промежуточную остановку на Шереметьевском направлении на платформе Окружная, где можно сесть в поезд, следующий в сторону аэропорта. Посадка в сторону Белорусского вокзала не осуществляется.



ООО "Аэроэкспресс" (ИНН 5047066172) - компания-оператор, осуществляющая интермодальные и пригородные пассажирские перевозки в соответствии с лицензией Министерства транспорта РФ, создана в 2005 году. Деятельность "Аэроэкспресса" направлена на организацию железнодорожного сообщения между столицей и аэропортами Московского авиационного узла ("Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево"), а также городом Лобня.



Запуск аэроэкспрессов во Владивостоке между центральным железнодорожным вокзалом и новым аэропортом "Кневичи" состоялся 20 июля 2012 года. С 22 мая 2013 года аэроэкспрессы начали курсировать в Казани. Участниками компании являются ОАО "Российские железные дороги", ООО "Дельта-Транс-Инвест" и частные инвесторы.



Пассажирами "Аэроэкспресса" в 2017 году стали 11.7 млн человек. Выручка компании по итогам 2017 года составила 6.1 млрд руб., рентабельность по EBITDA - 39% (РСБУ).



ООО "Международный аэропорт "Домодедово" (ИНН 5009097148) - крупнейший аэропорт России. Доля его пассажиропотока от общего объёма в Москве составляет 46%. Из "Домодедово" выполняют полёты 83 авиакомпании по 239 направлению по всему миру, 84 из которых уникальны для московского региона. Среди партнёров - 40 зарубежных авиакомпаний, 27 российских и 16 авиаперевозчиков стран СНГ.



"AK&M" от 26.12.2018