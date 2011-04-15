В.Путин подписал закон об усилении контроля за использованием средств дольщиков

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об усилении контроля за использованием средств дольщиков. Об этом говорится в материалах Кремля.



Федеральный закон принят Государственной Думой 19 декабря 2018 года и одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года.



Федеральным законом в ряд законодательных актов Российской Федерации вносятся комплексные изменения, направленные на совершенствование регулирования долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.



В частности, Федеральным законом предусматривается право учредителей (участников) застройщика предоставлять застройщику целевые займы при условии, что размер всех целевых займов не превышает двадцать процентов от планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, указанной в проектной декларации; право застройщика использовать денежные средства с расчётного счёта на оплату расходов, связанных с содержанием жилых и (или) нежилых помещений, машино-мест, в том числе расходов на коммунальные услуги, в многоквартирных домах и (или) иных объектах недвижимости, для строительства которых привлекались средства участников долевого строительства;



Также законом предусматривается обязанность уполномоченного банка отказать в проведении операции по расчётному счёту застройщика, если производится снятие с расчётного счёта или зачисление на такой счёт денежных средств в наличной форме, за исключением случаев осуществления оплаты труда; наделение уполномоченного федерального органа исполнительной власти правом на проведение мониторинга реализации уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации контрольно-надзорных полномочий в целях осуществления государственного регулирования в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости; предоставление дополнительных правовых гарантий гражданам, имеющим к застройщикам требования о передаче машино-мест и нежилых помещений, в случае банкротства застройщика;



Помимо этого законом предусматривается создание публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" унитарной некоммерческой организации в организационно-правовой форме фонда в целях финансирования и осуществления мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного строительства и объектов инфраструктуры, для строительства которых привлекались средства участников долевого строительства; право публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" осуществлять проверки финансово-хозяйственной деятельности застройщиков по основаниям и в порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.



Кроме того, Федеральным законом уточняются положения законодательства Российской Федерации в части, касающейся: порядка перечисления денежных средств со счёта компенсационного фонда публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства"; порядка и случаев размещения информации в единой информационной системе жилищного строительства; ответственности органов управления жилищно-строительного кооператива за действия (бездействие), повлекшие за собой возникновение признаков банкротства кооператива; проверок лиц, осуществляющих привлечение денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости; порядка привлечения денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, если договоры участия в долевом строительстве с участниками долевого строительства таких объектов недвижимости заключались до 1 июля 2019 года.



Также устанавливаются особенности заключения договоров аренды земельных участков в рамках инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений.



"AK&M" от 26.12.2018