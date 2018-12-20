ЦБ РФ установил официальный курс евро на 27 декабря в размере 78.5237 руб. против 78.4309 руб. на 26 декабря.





Курс евро за последние 5 дней:



26.12.18 - 78.4309 руб.

25.12.18 - 77.8886 руб.

22.12.18 - 77.9717 руб.

21.12.18 - 76.9377 руб.

20.12.18 - 76.4742 руб.

























































































































"AK&M" от 26.12.2018