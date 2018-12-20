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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 27 декабря в размере 78.5237 руб. против 78.4309 руб. на 26 декабря.
Курс евро за последние 5 дней:
26.12.18 - 78.4309 руб.
25.12.18 - 77.8886 руб.
22.12.18 - 77.9717 руб.
21.12.18 - 76.9377 руб.
20.12.18 - 76.4742 руб.
"AK&M" от 26.12.2018