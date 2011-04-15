В.Путин подписал закон о создании государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Об этом говорится в материалах Кремля.



В Федеральный закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" вносятся изменения, предусматривающие создание государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, и установление требований к ней.



В целях реализации положений Федерального закона Правительство РФ наделяется рядом полномочий, связанных с осуществлением обязательной маркировки товаров средствами идентификации.



Корреспондирующие изменения вносятся в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов в РФ".



"AK&M" от 26.12.2018