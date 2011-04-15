Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 27 декабря

Банк России установил на 27 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 48.6063

1 Азербайджанский манат 40.6051

100 Армянских драмов 14.2357

1 Белорусский рубль 32.0805

1 Болгарский лев 40.1203

1 Бразильский реал 17.6451

100 Венгерских форинтов 24.4365

1000 Вон Республики Корея 61.2069

10 Гонконгских долларов 87.9428

1 Датская крона 10.5095

1 Доллар США 68.8865

1 Евро 78.5237

100 Индийских рупий 98.4304

100 Казахстанских тенге 18.3854

1 Канадский доллар 50.6705

100 Киргизских сомов 98.6913

1 Китайский юань 10.0092

10 Молдавских леев 40.1671

1 Новый туркменский манат 19.7100

10 Норвежских крон 78.3077

1 Польский злотый 18.3189

1 Румынский лей 16.9013

1 СДР (специальные

права заимствования) 95.5711

1 Сингапурский доллар 50.2601

10 Таджикских сомони 73.1046

1 Турецкая лира 13.0132

10000 Узбекских сумов 82.6269

10 Украинских гривен 25.2241

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 87.4721

10 Чешских крон 30.3291

10 Шведских крон 75.9515

1 Швейцарский франк 69.7797

10 Южноафриканских рэндов 47.2272

100 Японских иен 62.3379

"AK&M" от 26.12.2018