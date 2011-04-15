Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 27 декабря

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Банк России установил на 27 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 48.6063
1 Азербайджанский манат 40.6051
100 Армянских драмов 14.2357
1 Белорусский рубль 32.0805
1 Болгарский лев 40.1203
1 Бразильский реал 17.6451
100 Венгерских форинтов 24.4365
1000 Вон Республики Корея 61.2069
10 Гонконгских долларов 87.9428
1 Датская крона 10.5095
1 Доллар США 68.8865
1 Евро 78.5237
100 Индийских рупий 98.4304
100 Казахстанских тенге 18.3854
1 Канадский доллар 50.6705
100 Киргизских сомов 98.6913
1 Китайский юань 10.0092
10 Молдавских леев 40.1671
1 Новый туркменский манат 19.7100
10 Норвежских крон 78.3077
1 Польский злотый 18.3189
1 Румынский лей 16.9013
1 СДР (специальные
права заимствования) 95.5711
1 Сингапурский доллар 50.2601
10 Таджикских сомони 73.1046
1 Турецкая лира 13.0132
10000 Узбекских сумов 82.6269
10 Украинских гривен 25.2241
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 87.4721
10 Чешских крон 30.3291
10 Шведских крон 75.9515
1 Швейцарский франк 69.7797
10 Южноафриканских рэндов 47.2272
100 Японских иен 62.3379
"AK&M" от 26.12.2018