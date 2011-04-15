В.Путин подписал закон о любительском рыболовстве

Президент РФ Владимир Путин подписал закон "О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Об этом говорится в материалах Кремля.



В законе устанавливаются особенности правового регулирования отношений в области любительского рыболовства.



Любительским рыболовством признается деятельность граждан по добыче (вылову) водных биологических ресурсов в целях удовлетворения личных потребностей, а также при проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий.



Провозглашается, что граждане РФ осуществляют любительское рыболовство свободно и бесплатно, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.



В частности, осуществление любительского рыболовства запрещается или ограничивается на водных объектах, которые расположены на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий и иных землях, закрытых для доступа граждан.



В законе определяются водные объекты, на которых допускается или запрещается осуществление любительского рыболовства, в том числе предоставленные для осуществления прудовой аквакультуры и других видов товарной аквакультуры.



В целях сохранения водных биологических ресурсов и среды их обитания устанавливаются ограничения любительского рыболовства, а также определяются разрешаемые и запрещаемые к использованию при его осуществлении орудия добычи (вылова) водных биологических ресурсов.



Федеральным законом определяются особенности проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, связанных с добычей (выловом) водных биологических ресурсов, а также особенности применения правил рыболовства, осуществления общественного контроля и федерального государственного контроля (надзора) в данной сфере.



В связи с изменением правового регулирования отношений в области любительского рыболовства в закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и Водный кодекс РФ вносятся корреспондирующие изменения.



В заключительных положениях Федерального закона указывается, что договоры о предоставлении рыбопромыслового участка для организации любительского и спортивного рыболовства и (или) договоры пользования рыболовным участком для организации любительского рыболовства действуют до 31 декабря 2020 года.



Вместе с тем в отдельных случаях, когда любительское рыболовство осуществляется на рыбопромысловых участках и (или) рыболовных участках с целью добычи (вылова) ценных видов водных биологических ресурсов, названные договоры сохраняют свое действие до истечения указанного в них срока.



"AK&M" от 26.12.2018