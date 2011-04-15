Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

26/12/2018
12:33

В.Путин подписал закон о любительском рыболовстве

Президент РФ Владимир Путин подписал закон "О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Об этом говорится в материалах Кремля.

В законе устанавливаются особенности правового регулирования отношений в области любительского рыболовства.

Любительским рыболовством признается деятельность граждан по добыче (вылову) водных биологических ресурсов в целях удовлетворения личных потребностей, а также при проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий.

Провозглашается, что граждане РФ осуществляют любительское рыболовство свободно и бесплатно, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

В частности, осуществление любительского рыболовства запрещается или ограничивается на водных объектах, которые расположены на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий и иных землях, закрытых для доступа граждан.

В законе определяются водные объекты, на которых допускается или запрещается осуществление любительского рыболовства, в том числе предоставленные для осуществления прудовой аквакультуры и других видов товарной аквакультуры.

В целях сохранения водных биологических ресурсов и среды их обитания устанавливаются ограничения любительского рыболовства, а также определяются разрешаемые и запрещаемые к использованию при его осуществлении орудия добычи (вылова) водных биологических ресурсов.

Федеральным законом определяются особенности проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, связанных с добычей (выловом) водных биологических ресурсов, а также особенности применения правил рыболовства, осуществления общественного контроля и федерального государственного контроля (надзора) в данной сфере.

В связи с изменением правового регулирования отношений в области любительского рыболовства в закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и Водный кодекс РФ вносятся корреспондирующие изменения.

В заключительных положениях Федерального закона указывается, что договоры о предоставлении рыбопромыслового участка для организации любительского и спортивного рыболовства и (или) договоры пользования рыболовным участком для организации любительского рыболовства действуют до 31 декабря 2020 года.

Вместе с тем в отдельных случаях, когда любительское рыболовство осуществляется на рыбопромысловых участках и (или) рыболовных участках с целью добычи (вылова) ценных видов водных биологических ресурсов, названные договоры сохраняют свое действие до истечения указанного в них срока.

"AK&M" от 26.12.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100