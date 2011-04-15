В.Путин подписал закон о продлении до 2023 года особого порядка сделок с недвижимостью в Крыму

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении до 2023 года особого порядка сделок с недвижимостью в Крыму. Об этом говорится в материалах Кремля.



Согласно части 1 статьи 121 Федерального конституционного закона "О принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя" до 1 января 2019 года на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя особенности регулирования имущественных, градостроительных, земельных и лесных отношений, а также отношений в сфере кадастрового учёта недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним могут быть установлены нормативными правовыми актами Республики Крым и нормативными правовыми актами города федерального значения Севастополя по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере.



В связи с необходимостью завершения мероприятий по интеграции Крымского региона в экономическую и правовую системы Российской Федерации Федеральным конституционным законом до 1 января 2023 года продлевается период, в течение которого могут быть установлены особенности регулирования имущественных и земельных отношений, а также отношений в сфере кадастрового учёта недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок. Кроме того, до 31 декабря 2020 года продлевается период, в течение которого могут быть установлены особенности регулирования градостроительных отношений.



"AK&M" от 26.12.2018