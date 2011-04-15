В.Путин подписал закон, устанавливающий госпошлину за выдачу регистрации аттракционов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в главу 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации", устанавливающий госпошлину за выдачу регистрации аттракционов. Об этом говорится в материалах Кремля.



Федеральным законом устанавливается государственная пошлина за государственную регистрацию (возобновление государственной регистрации) аттракциона, включая выдачу свидетельства о государственной регистрации аттракциона и государственного регистрационного знака на аттракцион.





"AK&M" от 26.12.2018