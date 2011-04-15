Правительство РФ утвердило подпрограмму развития селекции сахарной свёклы

Правительство РФ утвердило подпрограмму "Развитие селекции и семеноводства сахарной свёклы в Российской Федерации". Об этом сообщил Минсельхоз.



Цель подпрограммы - обеспечение стабильного роста объёмов промышленного производства и реализации высококачественных конкурентоспособных семян рентабельных гибридов сахарной свёклы отечественной селекции на основе новых высокотехнологичных российских разработок и выполнения комплексных научно-технических проектов полного инновационного цикла.



Подпрограммой, в частности, предусматривается формирование современной научно-технологической базы селекции и семеноводства сахарной свёклы за счёт реализации комплексных научно-технических проектов, направленных на получение новых гибридов сахарной свеклы отечественной селекции, создание новых препаратов различной природы для защиты сахарной свёклы от заболеваний и вредителей, сохранение, изучение и пополнение коллекций сортов, линий и гибридов сахарной свёклы, коллекций возбудителей их заболеваний и симбиотических микроорганизмов, разработка и применение высокоэффективных технологий первичного и репродуктивного семеноводства.



Реализация данной подпрограммы позволит снизить уровень импортозависимости свекловодства за счет доведения не менее чем до 20% доли семян гибридов сахарной свеклы отечественной селекции в общем объёме высеянных семян сахарной свеклы; выведения не менее чем 8 новых конкурентоспособных гибридов сахарной свеклы отечественной селекции, а также доведения не менее чем до 30% доли свекловодческих организаций, использующих семена новых гибридов сахарной свёклы отечественной селекции, созданных в рамках подпрограммы.





"AK&M" от 26.12.2018