Роскачество дало рекомендации по выбору мандаринов. Об этом говорится в материалах ведомства, которое провело исследование фрукта по 426 показателям.



Самыми распространенными сортами мандаринов из импортируемых являются: клементин (продаются в России с октября), муркотт (в продаже с ноября по февраль), надоркотт (в продаже появляются раньше прочих), сатсума (время созревания - ноябрь-декабрь), шива-микан (появляются на прилавках в конце октября). Также отмечается, что абхазские мандарины появляются в продаже довольно поздно - в начале декабря, а до той поры под их видом иногда продают марокканские клементины. Абхазские мандарины всегда одного сорта - уншиу, который входит в группу сортов сацума.



По результатам испытаний самыми сладкими были признаны мандарины сорта муркотт, но они оказались наименее сочными. Несильно уступили им в сладости клементины. Самыми сочными мандаринами были признаны абхазские, массовая доля сока в плоде составляет почти 70%. Плодов с большим количеством косточек среди исследуемых не попалось (единичные - в маленьких плодах шива-микан).



Эксперты выяснили, что зеленоватые мандарины, во-первых, не опасны, во-вторых - могут быть сочными и сладкими. Показателем свежести, вопреки ожиданиям, был признан не цвет кожуры и не наличие зеленого хвостика или ветки с листочками, а плотность прилегания кожуры: у перезревших или лежалых плодов она явно отстает. Кроме того, такие - "пухлые" - плоды легче повредить. "Пухлые" клементины и шива-микан в исследовании не встретились, сатсума - частично "пухлые". Среди сортов муркотт и надоркотт было много подобных плодов.



Что касается показателей безопасности, то в ходе испытаний нарушений обнаружено не было. Не было в них обнаружено также ГМО, тяжелых металлов, радионуклидов.



Множество потребительских мифов по результатам исследований не подтвердилось. В частности, что мандарины напичканы нитратами, или что в них есть личинки и черви. Кроме того, мнение, что в мандаринах превышения пестицидов - не подтвердилось.



В то же время, результаты испытаний показали, что кожуру мандаринов действительно обрабатывают воском, однако воск сам по себе не опасен.



Роскачество рекомендовало не покупать мандарины с плесенью на кожуре и темными точками, с вмятинами и слишком мягкими участками (это означает, что фрукт начал подгнивать). Также рекомендовано тщательно мыть фрукт, чтобы удалить возможные следы пестицидов.



Помимо этого, рекомендовано не покупать перезревшие и лежалые мандарины (показатели - явно отстающая от мякоти кожура и слабо выраженный вкус; на таких плодах кожура легко лопается, под нее проникают бактерии).



Вместе с тем, ведомство обратило внимание, что листочки - это не показатель свежести. Часто продавцы оставляют их для привлечения внимания. Но листочки мандаринов не вянут со временем, просто слегка подсыхают.



Отметим, исследование показало, что география появления новогодних цитрусовых на российском рынке весьма широка: ЮАР, Египет, Турция, Китай, Абхазия, Марокко, Перу.



"AK&M" от 26.12.2018