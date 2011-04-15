Производителей обязали маркировать продукты с ГМО с 26 декабря. Об этом говорится в сообщении Роскачества.



С этого дня изменится маркировка таких продуктов: на товарах появится специальный знак.



В упаковке со значком "ГМО" - продукт, в котором содержится организм с измененным геномом. Так, если учёные меняют порядок генов в каком-либо организме, такой организм называют генно-модифицированным (ГМО).



По информации Международной службы оценки применения агробиотехнологий за последние 20 лет площади посевов генно-модифицированных культур в мире выросли в сто раз. 35 стран имеют опыт культивирования ГМО. В прошлом году генно-модифицированные культуры выращивали 24 страны, из которых только две - члены Евросоюза. Это Испания и Португалия. В России массовое возделывание ГМ сельхозкультур под запретом. Исключение - научные эксперименты. Что касается продажи, то реализовать на территории нашей страны можно только продукты с ГМО, проверенными экспертами и доказавшими свою безопасность.



В мире генную инженерию используют в основном, чтобы повысить производительность труда в сельском хозяйстве и улучшить различные характеристики продукции. Так, например, в Канаде одобрено производство трансгенного лосося. Ему встроили гены других видов рыб, благодаря чему он растет в два раза быстрее обычного.



Несмотря на то, что сегодня ученые способны изменить ДНК любого организма, на рынке пока нет исходно трансгенных продуктов животного происхождения. Но это касается только не переработанных продуктов. Например, если в колбасных изделиях есть растительные компоненты, такие как соя, то там могут быть и ГМО.



Для того, чтобы потребитель сам осознанно принимал решение, покупать продукты с ГМО или нет, в нашей стране было принято решение маркировать продукты с ГМО, если уровень содержания генно-модифицированных компонентов выше 0.9%. Например, если в килограмме конечного продукта содержится 9 граммов сои, из которой 0.09% с модифицированным геномом, то производитель обязан нанести наклейку "ГМО" на упаковку. Аналогичные пороговые значения действуют и в странах Евросоюза, таких как Германия. В Японии, к примеру, маркируются продукты, с содержанием генно-модифицированного компонента от 5% и больше. В Корее - от 3%.



На сегодняшнем этапе развития науки нет однозначного и твердого ответа на вопросы о вреде или пользе всех генно-модифицированных организмов. По мнению некоторых ученых - вероятность риска невысока. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, большинство ГМ продуктов, которые сегодня есть на международном рынке, безопасны. Ученые многих ведущих научных организаций мира вообще не видят разницы в употреблении продуктов с измененными генами и не модифицированным ДНК.



Вместе с тем, Роскачество привело в пример соль - это консервант, только натуральный. Его потребители не боятся. "Но если представить, что в составе будет указан хлорид натрия, то, наверняка, многие задумаются, стоит ли покупать такой продукт. И тем более давать его детям. Неизвестность пугает", говорится в сообщении.



В прошлом году в России на наличие ГМО было исследовано более 26 тыс. образцов продукции. В 17 из них эксперты обнаружили генно-модифицированные организмы.



"AK&M" от 26.12.2018