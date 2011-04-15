На поддержку экспорта АПК до 2024 года будет направлено свыше 406 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза России.



Проектный комитет национального проекта "Международная кооперация и экспорт" утвердил паспорт Федерального проекта "Экспорт продукции АПК".



На его реализацию до 2024 года предусмотрено 406.8 млрд руб. Финансирование будет направлено на увеличение объемов производства продукции АПК, построение эффективной агрологистической инфраструктуры, снятие тарифных и нетарифных ограничений на внешних рынках, а также создание системы продвижения и позиционирования отечественной сельскохозяйственной продукции.



Для достижения целевого показателя экспорта к 2024 году в $45 млрд планируется увеличение поставок за рубеж продукции масложировой отрасли, пищевой и перерабатывающей промышленности, рыбы и морепродуктов, зерновых культур, продукции мясной и молочной промышленности, а также других сельскохозяйственных товаров. По каждой из приоритетных подотраслей будут разработаны планы увеличения экспорта и определены ключевые рынки сбыта - Китай, Индия, Япония, страны Юго-Восточной Азии, Персидского залива, Африки.



Одним из ключевых механизмов реализации проекта станет комплексная программа международной конкурентоспособности (КПМК). В ее рамках производители сельхозпродукции будут получать кредитные средства по льготной ставке на развитие производства взамен на обязательства по наращиванию экспорта продукции АПК.



"AK&M" от 26.12.2018