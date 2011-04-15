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26/12/2018
16:44

Россельхознадзор выявил фальсифицированную икру в Люберцах

Россельхознадзор совместно с ГУ МВД России по Московской области в ходе проверки с 21 по 22 декабря выявил более 19 тыс. банок фальсифицированной икры лососевых видов рыб на складе в Московской области (Люберецкий и Раменский районы). Об этом говорится в сообщении ведомства.

В результате проверочных мероприятий, пресечена незаконная деятельность по производству икры, в целях последующей реализации, фальсифицированной продукции под видом икры лососевых видов рыб. В общей сложности изъято более 19 тыс. банок фальсифицированной продукции, а также подготовленная к фасовке икра общим весом более 3.5 т.

Управлением Россельхознадзора совместно с ГУ МВД России по Московской области отобраны образцы проб от продукции икры лососевых видов рыб, для лабораторных испытаний ФГБУ ЦНМВЛ.

ГУ МВД России по Московской области, по факту хранения и реализации фальсифицированной икры лососевых видов рыб, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 4 статьи 158 УК РФ. Сумма легализованных средств составила более 1 млн руб.

"AK&M" от 26.12.2018
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