Ингосстрах выплатил более 4.1 млн руб. за повреждённый трактор

Ингосстрах осуществил выплату в размере более 4.1 млн руб. клиенту за трактор, повреждённый во время пожара. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Страховой случай произошёл в мае 2018 года в Нижегородской области. Во время проведения сельскохозяйственных работ произошло возгорание трактора "CASE Magnum 340". В результате пожара основные элементы трактора получили повреждения.



Имущество клиента было застраховано в соответствии с правилами страхования передвижного оборудования. Программа страхования позволяла компенсировать ущерб, нанесенный оборудованию клиента в результате пожара, удара молнии, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц, угона, ДТП, падения, умышленного уничтожения или повреждения. Страховая сумма по договору составляла более 36.7 млн руб. Договор был заключен на 1 год и действовал по июнь текущего года.



Ингосстрах сотрудничает с клиентом по программам страхования имущества с 2014 года.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.









"AK&M" от 26.12.2018