Дайджест газеты "Ведомости" от 27 декабря 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 27 декабря 2018 года.





КОГО НАЙМУТ ГИГАНТЫ



В конце года эксперты и компании назвали ключевые тренды рынка труда уходящего 2018 г.



По мнению экспертов это - стагнация и желание компаний жить сегодняшним днем. "Ведомости" тоже решили не строить долгосрочных прогнозов и решили узнать у крупных работодателей об их планах на ближайшее время. Мы опросили около 30 компаний с численностью от 30 000 работников до 800 000 и выяснили, собираются ли они в 2019 г. расширять штат и брать новых сотрудников.





У КОГО НЕФТЬ ДЕШЕВЛЕ



"Лукойл" и "Роснефть" ждут роста цены на нефть

Игорь Сечин предсказывает $50-53 за баррель, Вагит Алекперов - выше $60.



Консервативный прогноз "Роснефти" на 2019 г. в том, что цена нефти будет колебаться в диапазоне $50-53 за баррель, сообщил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин. Каковы оптимистический и базовый сценарии, а также какую цену заложила компания в бюджет, он не сказал. Президент "Лукойла" Вагит Алекперов заявил, что "Лукойл" закладывает в бюджет $60 за баррель.



Если до прошлой недели главной причиной падения нефтяных котировок назывались рост запасов в хранилищах и выросший уровень добычи в странах - участницах соглашения стран ОПЕК и не-ОПЕК, то сейчас давление оказывает в большей степени обвал фондовых рынков, объясняют эксперты. После того как цены на нефть пробили очередные минимумы, некоторые крупные игроки начали выходить из рублевых активов и создали давление на рынке



Если цена на нефть будет $53 за баррель, экспортный нетбэк без учета льгот снизится с $26 за баррель по итогам девяти месяцев 2018 г. до $22, что при неизменном курсе рубля (и переменных затратах в долларах) означает снижение EBITDA нефтяных компаний примерно на 30%.





HUAWEI ВТИСНУЛАСЬ МЕЖДУ SAMSUNG И APPLE



Huawei опередила Samsung по выручке от продаж смартфонов в России. По их числу китайская компания уже лидер, но по выручке уступает Apple.



В октябре доля Huawei и его суббренда Honor на российском рынке смартфонов в денежном выражении составила 24,4%, а Samsung - 23,3%. Это следует из материалов партнера нескольких производителей электроники.



На 1-м месте в России традиционно Apple - доля iPhone в октябре составила 37,7% в денежном выражении. Huawei сместила Samsung со 2-го места по выручке от продаж смартфонов в России.



Представитель Huawei объясняет успех тем, что оба бренда представлены в России в широком ценовом диапазоне.





КРЫМСКАЯ ДЮЖИНА



"Абрау-Дюрсо" и "Крымские морепродукты" откроют сеть ресторанов с черноморскими устрицами. Для России это пока относительно новый формат заведений.



Первый ресторан "Дюжина: устрицы & вино" откроется в Москве 27 декабря, рассказали "Ведомостям" президент "Абрау-Дюрсо" Павел Титов и гендиректор "Крымских морепродуктов" Максим Катаев. В меню - блюда из рыбы и морепродуктов (устриц, мидий и др.), в винной карте будут вина производства как "Абрау-Дюрсо", так и других производителей (70% будет приходиться на российские вина, 30% - на импортные).



Идея в том, чтобы предложить потребителю устрицы и вино практически по цене производителя. Средний чек в ресторане составит 2000 руб. - это стоимость дюжины устриц с двумя бокалами вина. Стоимость устриц на момент открытия будет начинаться от 99 руб. В заведении схожего формата Lure Oyster Bar средний чек составляет 2500 руб., стоимость устрицы стартует от 135 руб.





LADA ДОРОЖАЕТ БЫСТРЕЕ НДС



Автомобили Lada с января станут дороже на 2,5-3% из-за роста НДС

По этой же причине планируют повысить цены и другие автоконцерны.

"АвтоВАЗ" с 1 января 2019 г. увеличит рекомендованные розничные цены на все свои модели, рассказали топ-менеджеры двух дилерских компаний. В среднем машины подорожают на 3%, уточняет один из собеседников.



Представитель "АвтоВАЗа" сказал, что Lada планирует "небольшое увеличение цен на все модели" с 1 января 2019 г., главным образом из-за увеличения в январе ставки НДС с 18 до 20%.



Автомобили семейства Granta в зависимости от кузова (седан, лифтбэк, универсал, хетчбэк) в базовой комплектации подорожают на 3,3-3,6%, в максимальной - на 2,4-2,5%. Granta - самое доступное семейство Lada и им останется.





"РАБОЧИХ ДНЕЙ У ЧЕЛОВЕКА СТАНЕТ МЕНЬШЕ"



Как была создана компания, без которой невозможны были бы "Аватар", "Звездные войны", компьютерные игры и даже Tesla.



Вы вполне могли не слышать о компании Nvidia с капитализацией $77,5 млрд. Она не снимает хиты вроде "Аватара", не будоражит рынок новой компьютерной игрой, не выпускает модные смартфоны и компьютеры. Но на ее оборудовании делают спецэффекты для блокбастеров вроде "Звездные войны", ее видеокарты создают 3D-реальность в современных играх и на них же майнят криптовалюты, ее чипы используют автопилоты Tesla, а в истребителе F-22 они просчитывали 3D-картинку для летчика. Nvidia делает графические процессоры. Именно ее видеокарта, скорее всего, внутри вашего компьютера: доля компании на этом рынке колеблется у отметки 70%.



81% покупателей выбирают видеокарты на базе чипов Nvidia, гласят данные Яндекс.Маркета.





ПОЧЕМУ ЗАБУКСОВАЛА СУДЕБНАЯ РЕФОРМА



Как в этом году начиналась судебная реформа и что из нее получается.



Уходящий год начинался с объявления о судебной реформе в ходе визита Владимира Путина в Верховный суд (ВС). С этой реформой уже несколько лет связаны высокие общественные ожидания. Это обоснованно: независимая судебная власть способна произвести кардинальные политические и социальные изменения.



В выработке предложений по судебной реформе участвовал как ВС, так и экспертные группы, представляющие гражданское общество: Центр стратегических разработок, Совет по правам человека при и аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей. Главное, что предложил ВС - создание к октябрю 2019 г. независимых апелляционных и кассационных округов, чтобы исключить практику рассмотрения дел в апелляции и кассации в одном и том же суде. Независимые экспертные группы выдвинули комплекс мер по укреплению независимости судей, улучшению качества кадров для судебной системы, снижению нагрузки и оптимизации процесса.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 27.12.2018