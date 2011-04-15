Дайджест газеты "Коммерсант" от 27 декабря 2018 года



ПОСТАВЩИКА МИНОБОРОНЫ ВЕРНУЛИ ИЗ СИЗО ДОМОЙ

ДАЖЕ ИЗ ДЕЛА О МАХИНАЦИЯХ С ГОСКОНТРАКТОМ ЕСТЬ ВЫХОД



Как стало известно "Ъ", из СИЗО под домашний арест переведен известный бизнесмен Алексей Ирисов. Соучредитель и гендиректор одного из крупнейших российских производителей и поставщиков компьютеров и серверов, компании DEPO Computers, обвиняется МВД в особо крупном мошенничестве, связанном с исполнением госконтракта с Минобороны. Впрочем, защита предпринимателя настаивает, что непосредственно господин Ирисов к сделке отношения не имел, а в ходе расследования дал исчерпывающие показания.





ЗА 85 МИЛЛИАРДОВ РАССЧИТАЛИСЬ ДВУМЯ ТЕЛЕФОНАМИ

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПОДСЧИТАЛ УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ ГЛАВОЙ "ИНДУСТРИАЛЬНОГО СОЮЗА ДОНБАССА"





Как стало известно "Ъ", завершив расследование уголовного дела генерального директора корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) Олега Мкртчана, Следственный комитет РФ (СКР) существенно ужесточил ранее предъявленное ему обвинение. Если раньше господину Мкртчану инкриминировали хищение 1 млрд руб., выделенных Внешэкономбанком, то теперь - 85 млрд руб. При этом ВЭБ исковые требования к обвиняемому в рамках расследования заявлять не стал.





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"AK&M" от 27.12.2018