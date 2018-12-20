ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 27 декабря, в размере 68.8865 руб. против 68.7448 руб. на 26 декабря.





Курс доллара США за последние 5 дней:



26.12.18 - 68.7448 руб.

25.12.18 - 68.4073 руб.

22.12.18 - 68.0085 руб.

21.12.18 - 67.3710 руб.

20.12.18 - 67.1121 руб.

































































































































"AK&M" от 26.12.2018