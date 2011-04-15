Повтор! Инфляция за неделю, с 18 по 24 декабря, составила 0.3%

Инфляция за неделю, с 18 по 24 декабря 2018 года, составила 0.3%, с начала декабря - 0.8%, с начала года - 4.2%. Об этом сообщил Росстат.



Цены на бензин автомобильный практически не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0.1%.



За прошедшую неделю цены на яйца куриные выросли на 3.5%, пшено - на 1.6%, соль поваренную - на 0.9%, сыры - на 0.5%, мясо кур, сосиски, сардельки, молоко пастеризованное, масло сливочное, сахар-песок, макаронные изделия и рис - на 0.4%.



Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2.6%, при этом огурцы стали дороже на 8.1%, помидоры - на 5.4%, капуста белокочанная - на 3.7%.





"AK&M" от 26.12.2018