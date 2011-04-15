Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

27/12/2018
09:34

Повтор! Инфляция за неделю, с 18 по 24 декабря, составила 0.3%

Инфляция за неделю, с 18 по 24 декабря 2018 года, составила 0.3%, с начала декабря - 0.8%, с начала года - 4.2%. Об этом сообщил Росстат.

Цены на бензин автомобильный практически не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0.1%.

За прошедшую неделю цены на яйца куриные выросли на 3.5%, пшено - на 1.6%, соль поваренную - на 0.9%, сыры - на 0.5%, мясо кур, сосиски, сардельки, молоко пастеризованное, масло сливочное, сахар-песок, макаронные изделия и рис - на 0.4%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2.6%, при этом огурцы стали дороже на 8.1%, помидоры - на 5.4%, капуста белокочанная - на 3.7%.


"AK&M" от 26.12.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100