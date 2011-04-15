В октябре-ноябре продолжался рост ставок на депозитном рынке

В октябре-ноябре 2018 года продолжался рост ставок на депозитном рынке, тогда как на кредитном рынке ставки были близки к стабилизации. Об этом говорится в комментарии ЦБ "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".



Ситуация с валютной ликвидностью оставалась благоприятной в результате высокого притока по текущему счету платежного баланса и на фоне приостановки покупок валюты в рамках реализации бюджетного правила. Рост налоговых поступлений при умеренных бюджетных расходах и отсутствии покупок валюты Банком России на внутреннем валютном рынке привел к снижению структурного профицита ликвидности.



В ноябре падение мировых цен на нефть и рост геополитической напряженности способствовали снижению котировок в большинстве сегментов российского финансового рынка. Однако масштаб снижения был менее существенным, чем можно было ожидать при наблюдавшейся динамике указанных факторов.



В декабре начинается период выплаты промежуточных дивидендов российскими компаниями. Их влияние на курс рубля будет незначительным.





"AK&M" от 27.12.2018