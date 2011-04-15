Отскок по нефти позволяет рублю завершать год на чуть более комфортных уровнях, полагают аналитики Nordea.



Рубль сократил потери в основных валютных парах благодаря восстановлению нефтяных цен и улучшению настроений инвесторов на глобальных рынках. Накануне после открытия торгов в США (европейские площадки оставались закрытыми по случаю празднования Рождества) заметно улучшился внешний фон. Фондовые индексы США отыгрывали провал предыдущих дней, завершив торги среды 5% ростом. Позитив с американских фондовых площадок распространился на рынок нефти и часть рисковых активов, что в итоге и поддержало рубль.



Кроме того, частичную поддержку российской валюте продолжает оказывать фактор налоговых платежей (28 декабря компаниям предстоит уплатить налог на прибыль). Однако на более заметное укрепление рубля до конца года рассчитывать не приходится. Рыночные игроки предпочтут сохранять осторожность в преддверии продолжительных новогодних каникул.



Учитывая тот факт, что те риски, которые привели глобальные рынки к ощутимым распродажам, все еще сохраняют свою актуальность, текущий рост оптимизма на площадках, на наш взгляд, носит неустойчивый характер. Краткосрочными ориентирами по паре USDRUB выступят отметки 68.2-69.2.



Цены на нефть незначительно снижаются после 8-9% роста накануне. Поддержку нефтяным контрактам накануне оказало частичное восстановление аппетита к риску на глобальных рынках. Американские фондовые площадки продемонстрировали восстановительное ралли, восстановившись по итогам торгов среды на 5%. Помимо этого участники рынка могли обратить внимание на комментарии министров энергетики стран-участниц ОПЕК+.



Аналитики напоминают, что после того, как цены на Brent перешагнули отметку в $55, глава Минэнерго ОАЭ, а затем и РФ отметили, что члены ОПЕК+ ожидают стабилизации на рынке в I квартале 2019 года и при необходимости готовы трансформировать соглашение. Сегодня в фокусе рынка будут данные от Американского института нефти по изменению запасов сырья и нефтепродуктов в США по итогам отечной недели.



"AK&M" от 27.12.2018